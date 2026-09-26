Denizli’nin Çivril ilçesinde sonbahar mevsiminin girmesiyle birlikte hünnap bahçelerinde yürütülen hummalı çalışmalarda sona gelindi. Bölgedeki üreticiler, ağaçlardan silkeledikleri ve olgunlaşıp yere düşen hünnapları toplayarak evlerinin çatılarında ve ahşap tezgahlarda güneşte kurumaya bırakıyor. Ancak gün boyu süren zorlu toplanma sürecinde elde edilen ürünlerin tamamı üreticiye kalmıyor. Ağaç diplerine dökülen taze hünnapların neredeyse yarısı gece saatlerinde bahçelere inen yaban domuzları tarafından tüketiliyor.

ÖLÜMSÜZLÜK MEYVESİNİN FİYATI 550 LİRAYA DAYANDI

Eski yıllara kıyasla "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırılan kuru hünnabın piyasadaki kilogram fiyatı bu sezon ciddi oranda yükseldi. Geçtiğimiz yıl 300-350 TL bandında alıcı bulan birinci kalite çerezlik kuru hünnaplar, bu yıl pazarda 450 TL ila 550 TL arasında müşteri buluyor. Pekmez, reçel veya meyve çayı yapımı için ayrılan daha küçük boyutlu ikincil kalite hünnaplar ise daha uygun fiyatlarla pazarlanıyor. Önceki sezon 200-240 TL seviyelerinden satılan bu gruptaki ürünlerin yeni kilogram fiyatı 280 TL ile 340 TL arasında değişiyor.

ÇOK AZ MASRAFI BULUNUYOR

Üreticiler, hünnap ağacının bakım ve üretim maliyetlerinin diğer meyvelere oranla daha düşük olduğunu, bu nedenle satıştan elde edilen gelirin doğrudan aile bütçesine önemli bir katkı sunduğunu vurguluyor.

“GÜNDÜZ BİZE, GECE DOMUZLARA KALIYOR”

Çivrilli emektar çiftçiler, hünnap hasadının sadece meyveyi toplamaktan ibaret olmadığını, asıl zahmetin kurutma ve ayıklama aşamasında başladığını belirtiyor. Gece ve gündüz dökülen mahsulün bölüşüldüğünü dile getiren üreticiler, "Gündüz gözüyle yere düşen hünnapları biz sepetlerimize dolduruyoruz. Hava karardıktan sonra ağaçtan dökülenler ise dağdan inen yaban domuzlarının kısmeti oluyor, onlara kalıyor" dedi.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN

Bahçelerden toplanan hünnaplar birkaç farklı evreden geçirilerek satışa hazır hale getiriliyor. İlk aşamada iri ve kusursuz olanlar doğrudan kurutularak çerezlik olarak ayrılıyor. Boyutça küçük olanlar ise pekmez ve reçel imalatında değerlendiriliyor. Köylüler, kurutulacak hünnapların üzerindeki toz ve yaprak artıklarının temizlenmesi için ürünleri önce sıcak suyla yıkadıklarını, ardından güneşe serdiklerini aktarıyor.

Bu yılki piyasa fiyatlarından memnun olan üreticiler, çerezlik kaliteli kuru hünnabın kilosunu 450 ila 550 TL'den, pekmezlik ve işlenmelik ayrılan hünnapları ise 280 ila 340 TL arasında alıcılara ulaştırdıklarını dile getiriyor.