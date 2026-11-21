Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde çiftçiler, mart ayında toprakla buluşturdukları şeker pancarlarını hasat etmek için tarlalara girdi. Yaklaşık 6 aylık gelişim sürecinin ardından söküm aşamasına gelen pancarların, beklenen yağışlardan önce toplanması hedefleniyor. Bu nedenle tarlalardaki çalışmalar yalnızca gündüz değil, gece saatlerinde de devam ediyor.

KAMYONLARLA FABRİKAYA TAŞINIYOR

Tarlalardan çıkarılan şeker pancarları, traktör ve kamyonlara yüklenerek Erzincan Şeker Fabrikası’na götürülüyor. Fabrikaya ulaştırılan ürünler, burada analiz ve çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra şekere dönüştürülüyor.

HASAT ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Üreticiler, aylar süren emeğin ardından hasat dönemine ulaştıklarını belirtiyor. Tarlalardan toplanan pancarların fabrikada işlenerek ülke ekonomisine kazandırıldığını ifade eden çiftçiler, yoğun hasat mesaisini sürdürüyor. Üretilen şeker ise Türkiye genelindeki tüketicilere ulaştırılıyor.