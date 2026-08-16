Toprak Mahsulleri Ofisi Yozgat Başmüdürlüğü'ne bağlı alım merkezlerinde çiftçilerden saat 08.00-20.00 arasında günlük 1.000 tonun üzerinde buğday alımı yapılıyor. Alınan ürünler, kiralanan 100 dönümlük alanda naylonla kaplanarak toprak altına gömülüyor. Bu yöntemle buğdayın uzun süre muhafaza edilmesi amaçlanıyor.

Yozgat'ta yaklaşık 3 milyon 703 bin dekarlık alana arpa ve buğday ekildi. Yağışların zamanında düşmesiyle hububat veriminin yaklaşık 1 milyon 500 bin ton ile beklenenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Hasat edilen hububatın bir bölümü TMO ve lisanslı depolara teslim ediliyor. Lisanslı depoların 610 bin ton, TMO'nun ise 150 bin ton hububat depolama kapasitesi bulunuyor. Alımların büyük bölümünün tamamlanmasıyla siloların önemli ölçüde dolduğu bildirildi.

Depolama kapasitesinin yetersiz kalması üzerine daha önceki yıllarda da uygulanan toprak altı muhafaza yöntemine geçildi. Bu yöntemde ürün, altı ve üstü yalıtkan naylon, muşamba ve saman gibi malzemelerle kapatılarak oksijensiz ortamda muhafaza ediliyor.

ÇİFTÇİLER MALİYETLERDEN VE ALIM FİYATLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Verim ve rekoltenin yüksek olmasına rağmen artan üretim maliyetleri ve açıklanan alım fiyatları nedeniyle gelirlerinin ancak borçlarını karşılamaya yettiğini belirten çiftçiler, TMO tarafından alınmayan hububatın tüccarlar tarafından daha düşük fiyatlarla satın alındığını ifade etti.

Ürününü teslim etmek için TMO yığın alanına gelen çiftçi İsa Uyar, depolama yöntemine tepki gösterdi. Uyar, "Kendi elindeki siloları Toprak Mahsulleri Ofisi özel şirkete veriyor. Şu rezilliğe bak. Getiriyor; taşın, toprağın, kumun içine döküyor. Yazık, günah değil mi?" dedi.