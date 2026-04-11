CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 3 Haziran 2025’te tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, tam 311 gündür yani yaklaşık 11 aydır ne ile suçlandığını bilmeden Silivri Cezaevi’nde tutuklu yatıyor.

NEREDEYSE BİR YIL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, 7 kez seçim kazanan 1994’ten beri belediye başkanı olan Hasan Akgün’ün tutuklu olduğu Büyükçekmece davası iddianamesinin, öteki belediyeler Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa gibi ancak iki hafta içinde yazılacağını açıkladı.

Bu durumda hem Hasan Akgün hem neredeyse bir yıldır tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 206 gündür tutuklu olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun iddianamelerinin yazılması da en az iki hafta daha gecikecek.

İKİ HAFTA BEKLENECEK

İddianamelerin yazılması yetmeyecek, öncelikle mahkemelerin bu iddianameleri kabul etmeleri için iki hafta daha geçecek, sonra duruşma günü verilecek, ilk yargılama olacak ve başkanlar, haklarındaki suçlamaların ne olduğunu bilemeden belki de daha aylarca süre tutuklu kalabilecekler.

Hasan Akgün, 1994 yılından beri aralıksız Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yaptı. 1994 yılında, dönemin İstanbul Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte aynı yıllarda başlayan başkanlığını, tam 7 kez üst üste seçilme başarısı göstererek sürdürdü. Büyükçekmece halkının oylarıyla her defasında sandıktan çıkan Akgün, başkanlığı süresinde iki kitap yazdı. Akgün, SÖZCÜ’ye verdiği röportajda “Suçum ne, niye yatıyorum?” diye sordu. Ancak bu soruya bugüne kadar doyurucu bir yanıt veren olmadı. Ortada bir cevap olmayınca da Akgün’ün başarılarından ötürü siyaseten tutuklandığı yorumlarını yapıldı.

İki başkan ve bir vali yan yana

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, yaklaşık 30 yıl önceki bir törende.