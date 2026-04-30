CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 3 Haziran 2025’te tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında iddianame 11 ay sonra hazırlandı.

İddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Başsavcılık dosyada, Akgün ile birlikte toplam 31 şüpheli hakkında 14 ayrı eyleme ilişkin suçlamalar yer aldığını bildirdi.

İddianamede, Akgün’ün “çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “rüşvet alma”, 2 kez “icbar suretiyle irtikap” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği iddia edilen 13 taşınmazın müsaderesi istendi.

11 AYDIR İDDİANAME HAZIRLANMAMIŞTI

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 3 Haziran 2025’te tutuklanan Akgün hakkında iddianamenin yaklaşık 11 ay sonra hazırlanması dikkat çekti.

Akgün, daha önce yaptığı açıklamada uzun süre iddianame hazırlanmamasına tepki göstererek, “Bu satırları Silivri’de, dört duvar arasında, bir hücrenin içinden yazıyorum. Yarım asrı aşkın süredir bu ülkeye hizmet etmiş bir belediye başkanı olarak bugün kendimi anlatmak zorunda bırakıldım. Neredeyse 11 aydır özgürlüğümden mahrum bırakılıyorum ve ben hâlâ ne ile suçlandığımı bilmiyorum. Ortada bir iddianame yok” ifadelerini kullanmıştı.