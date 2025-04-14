Beşiktaş Kulübü, 2025 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekikde:

"Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."

DİVAN KURULU TATİL EDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıkmıştı.

Hasan Arat, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklanmıştı.

Hasan Arat'ın konuşması sırasında genel kurul üyelerinden tepkiler yükselmişti. Divan Kurulu Başkanı, genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söylemişti.

Arat, tartışma sırasında "Sen ne olacağını göreceksin" derken, Yamantürk, "Asıl sen göreceksin" diyerek eski başkanın üzerine yürümüştü. Yamantürk, Arat'a yumruk atmış ve ortalık karışmıştı. Arat'a fiziksel saldırı kürsüde devam ederken yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Divan Kurulu tatil edilmişti.