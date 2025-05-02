Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat 12 Nisan'da gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kürsüde konuşma yaparken, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve iki kişi tarafından fiziki saldırıya uğramış ve toplantı tatil edilmişti.

Hasan Arat avukatları aracılığıyla resmi şikayetlerde bulunurken, Beşiktaş Disiplin Kurulu'nun alacağı karar da merakla bekleniyordu.

Kurul bugün yaptığı toplantıda tarafların savunmaları inceleyerek kararını verdi. Disiplin Kurulu oy çokluğu ile Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten ihraç edilmesine karar verdi.

Bundan sonraki süreçte karar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yönetim kurulu kararı onaylaması halinde genel kurula taşıyacak. Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kesin sonuç belirlenecek.