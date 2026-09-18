Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı..
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman, emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin savcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında Hasan Ataman, Ali İşgören ve Necip Doğan, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
Hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Atilla Uğur'un ise KKTC'de olduğu belirlenmişti.
Uğur, KKTC Ercan Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 23.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından gözaltına alınmıştı.