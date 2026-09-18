Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

HAVAALANINA İNİŞ YAPTI

Yakalama ve gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un babası, emekli asker ve Kaşif Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur da yer aldı. Kıbrıs’ta olduğu belirtilen Uğur, Türkiye'ye döndü. Uğur'un bulunduğu uçak saat 23.36’da havaalanına iniş yaptı.

MASLAK JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Pasaport kontrolünün ardından gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur’un, işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise gözaltına alınmıştı.