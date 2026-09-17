Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında dönemin koğuş arkadaşlarından emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın yeniden gündeme gelmesiyle, dönemin koğuş arkadaşlarından emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur da merak edilen isimler arasında yer aldı.

Askerlik kariyerinde istihbarat görevlerinde bulunan, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki sorgusunda görev alan ve daha sonra Ergenekon davası kapsamında yargılanan Uğur’un yaşamı ve kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Hasan Atilla Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Hasan Atilla Uğur kimdir?

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, 19 Aralık 1957 doğumlu bir askerdir. Uğur, 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki sorgu sürecinde görev alan askerler arasında yer aldı. Askeri kariyerinin ardından Ergenekon soruşturması ve davası kapsamında yargılandı.

Hasan Atilla Uğur, 1972 yılında Kuleli Askeri Lisesine girdi ve 1975'te mezun oldu. Aynı yıl Kara Harp Okuluna başlayan Uğur, 1979'da jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. Piyade Okulu ve Jandarma Subay Okulundaki eğitimlerinin ardından Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında komando eğitimi aldı.

1981'den itibaren başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere farklı bölgelerde Jandarma Birlik Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1998 yılında Antalya'ya gelen teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonda görev yapan birliğin komutanlığını yürüttü.

1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki sorgu sürecinde görev aldı.

Uğur, 2000-2001 yıllarında Hizbullah'a yönelik operasyonlarda görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönemde FETÖ yapılanmasına ilişkin bir rapor hazırlayarak üst makamlara sunduğu yönündeki açıklamalarıyla da gündeme geldi.

2004-2005 yıllarında Kocaeli İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Uğur, 2005-2007 döneminde Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekli oldu.

Ergenekon davası

Hasan Atilla Uğur, Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008'de gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 5 Ağustos 2013'te açıkladığı kararda Uğur, dönemin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 20 yıl, kişisel verileri ele geçirme suçundan 7 yıl ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Böylece toplam hapis cezası 29 yıl 3 ay olarak belirlendi.

Uğur, yaklaşık 5 yıl 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 10 Mart 2014'te tahliye edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016'da yerel mahkemenin kararını bozdu. Uğur'un yeniden yargılandığı davada 2019 yılında beraat kararı verildi ve karar kesinleşti.

Hasan Atilla Uğur, 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Güçbirliği'nin Antalya milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

Cezaevinde bulunduğu dönemde Abdullah Öcalan'ın sorgu sürecine ilişkin bir kitap kaleme aldı. Uğur'un hayatı ve güncel konulara ilişkin görüşlerini anlattığı “Dün Bugün Yarın” adlı kitabı ise 2019 yılında Destek Yayınları tarafından yayımlandı.