Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre; Hasan Can Kaya ve sevgilisi Duygu Karabaş, evlilik haberleriyle magazin gündemini hareketlendirdi. Karabaş’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda Kaya’nın aldığı tektaş ortaya çıktı. Daha önce yaz tatilinde birlikte görüntülenen çift, Karabaş’ın yüzünü gizlemesiyle merak uyandırmıştı.

İKİZİ VARMIŞ

Duygu Karabaş’ın bir ikizi olduğu ve portre ressamı olarak çalıştığı da ilgi çeken detaylar arasında.

HASAN CAN KAYA HUZURUNU BOZMAK İSTEMEMİŞ

Hasan Can Kaya, geçtiğimiz aylarda ilişkisine dair yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda, kendisi ünlü biri değil. Düzgün bir hayatı var, huzurunu bozmak istemiyorum. Onu sosyal medyadan koruyorum, çünkü çok düzgün biri ve korumacı davranıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN YIL BODRUM TATİLİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Gazete Magazin’den Umut Ünver’in objektifine takılan çift, Bodrum’da sahilde şezlongta uzun uzun sohbet ederken görüntülendi. Gözlerden uzak tatilin keyfini çıkaran ikilinin neşeli halleri dikkat çekti. Yaz güneşinin tadını çıkaran çift, gün boyu keyifli anlar yaşadı.