“Konuşanlar” programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya, özel hayatında yeni bir döneme adım attı. Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı alan Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile haziran ayında ABD'de dünyaevine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü komedyen, eşiyle ilk kez gazetecilere poz verdi.

EŞİYLE İLK KEZ KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Hasan Can Kaya, “Konuşanlar” programının yeni sezonuna merhaba partisinde eşi Duygu Karabaş ile birlikte objektiflerin karşısına çıktı. Çiftin ilk kez birlikte görüntülenmesi, gecenin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.

“EVLİLİK BANA YAKIŞTI”

Evlilik hayatıyla ilgili konuşan Hasan Can Kaya, yeni yaşamının kendisine iyi geldiğini söyledi. Ünlü komedyen, “Bana yakıştı evlilik. Daha disiplinli oldum. Bana genel olarak çok iyi geldi” ifadelerini kullandı.