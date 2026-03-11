Özel hayatını genellikle sır gibi saklayan Hasan Can Kaya, 29 Mart’ta nişanlanacak. Nişan töreni Ortaköy’de yapılacak ve çiftin yakın çevresi törene katılacak. SEVGİLİSİNİ HERKESTEN SAKLIYOR Tolga Bozduman'ın haberine göre; konuşulan haberlere göre, Hasan Can Kaya’nın sevgilisi ressam. Komedyen, nişan gününe kadar bu bilgiyi kamuoyundan gizli tutacak. DÜĞÜNÜ ŞİMDİDEN MERAK KONUSU “Konuşanlar” programıyla ünlenen Kaya, kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da takipçilerin merak konusu. Nişan haberi sonrası sosyal medyada hayranları çiftin düğününü heyecanla beklemeye başladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.