Youtube'daki 'Konuşanlar' programıyla tanınan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya'nın ünlü televizyoncu ile işbirliğini sonlandırdığı iddia edilmişti.

"HABERLER DOĞRU"

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Acun abiden bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde dolayısıyla vefa borcum yok" diyen Hasan Can Kaya'nın yeni sezonda Exxen'de olmayacağı netleşti.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

PARAYI ELİNİN TERSİYLE İTMİŞTİ

Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.