Youtube'daki Konuşanlar programıyla tanınan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya aldığı kararla gündeme bomba gibi düştü.

Patronlar Dünyası'nda yer alan özel habere göre Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı ve Exxen ile olan işbirliğini sonlandırma aşamasına geldi.

Hasan Can Kaya’ya bu süreçte birçok platformdan teklif geldiği, ancak henüz yeni sezona ilişkin resmi bir imza atmadığı öğrenildi.

AYRILIK GEREKÇESİ

Dünya'da yer alan habere göre ise Hasan Can Kaya'nın yakın çevresine "Acun abiyle bir sorunum yok. Yola globalde devam etme kararı aldım" dediği iddia edildi.

Hangi platforma geçeceğine henüz karar vermediği belirtilen Kaya'nın "Teklifleri bir ay düşüneceğim" dediği ifade edildi.

Bu arada Netflix, Disney+ gibi global platformların yanı sıra diğer yerel dijital platformların da Kaya ile temasa geçtiği konuşuluyor.

PARAYI ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.