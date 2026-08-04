"Konuşanlar" programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, bu kez sahne performansıyla değil, değişen görünümüyle konuşuluyor. Gözle görülür şekilde kilo veren ünlü komedyenin son paylaşımında eski ve yeni hali yan yana yer aldı. Ortaya çıkan değişim, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

ESKİ VE YENİ HALİ YAN YANA PAYLAŞILDI

Hasan Can Kaya'nın son paylaşımında yer alan eski ve yeni fotoğrafları, ünlü komedyenin verdiği kiloları gözler önüne serdi. Fiziksel değişimiyle dikkat çeken Kaya'nın yenilenen görünümü, takipçileri tarafından da yakından incelendi.

YENİ SEZON ÖNCESİ YENİ İMAJ

Hasan Can Kaya, yeni sezonda Konuşanlar programıyla ABD, Kanada ve Avrupa'da dijital platform izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni projeleri öncesinde ortaya çıkan fit görünümü de hayranlarının ilgisini çekti.

"EVLİLİK YARADI" YORUMLARI

Hasan Can Kaya'nın son görüntüsüyle ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Ünlü komedyenin evli olduğuna dikkat çeken bazı takipçileri, değişimini "Evlilik yaradı" sözleriyle değerlendirdi. Öte yandan, Kaya'nın kısa sürede verdiği kiloların sırrı da merak edilen konular arasında yer aldı.