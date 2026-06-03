Evlilik hazırlıklarını gözlerden uzak sürdüren Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş çiftinin nikâh detayları netleşti. Daha önce düğün yapmayı düşünmediklerini açıklayan çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirecek.

EVLİLİK TEKLİFİNİ AMERİKA'DA YAPMIŞTI

Bir süre önce dil eğitimi almak için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evlilik teklifini de burada yaptığını açıklamıştı.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü komedyen, yaptığı açıklamada düğün planlamadıklarını ve sade bir nikâh töreni istediklerini belirtmişti.

“DÜĞÜN YAPMAYACAĞIZ''

Hasan Can Kaya, katıldığı programda evlilik süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Can Kaya Duygu Karabaş ile ilgili şu sözleri söylemişti:

'Her şey yolunda ama kendisi ünlü biri değil. Dolayısıyla çok düzgün bir hayatı var. Onun huzurunu bozmak istemiyorum açıkçası ondan dolayı korumacı davranıyorum. Yoksa benim zaten içim dışım bir biliyorsunuz, ben söylerdim yani. Ama onu orada biraz sosyal medyadan koruyorum'