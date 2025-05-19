Hasan Cemal’in ablası, fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök’ün annesi Berin Onar, Bodrum’da yaşamını yitirdi.
Onar'ın cenazesi, yarın Bebek Camii'ndeki öğle namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Cemal, şunları ifade etti:
Biricik kızın Ayşegül'le beni başbaşa bırakıp bir başka diyara göç ettin, gittin.
Etrafımız biraz daha ıssızlaştı.
N'apalım hayat böyle, bi varsın bi yoksun hikâyesi...
Bizim ailede babam Ahmet Cemal'den başlayarak Galatasaraylı olmayan yoktur.
Sevgili yeğenim Ayşegül Dinçkök de
Galatasaraylı'dır, üstelik rekortmen bir milli yüzücüdür.
Kayserispor maçı nihayet bitiyor,
3-0 kazanıyoruz. Beşinci yıldız bizim,
üstelik çakma değil hakiki...
Büyük acıyla sevinci birlikte yaşıyorum.
Keşke ablam da bu sevinci yaşasaydı.