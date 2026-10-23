Türk televizyonlarının uzun süre izlenen yapımlarından Yaprak Dökümü'nde "Şevket Tekin" karakterine hayat veren Hasan Küçükçetin'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. 45 yaşındaki oyuncunun dizinin yayımlandığı döneme ait fotoğraflarıyla son görüntüleri karşılaştırıldı. Dizideki ilk döneminde kısa ve koyu renk saçlarıyla görülen Küçükçetin'in son görüntülerinde saçlarının kırlaştığı, bıyık ve kirli sakal bıraktığı görüldü. 12 BÖLÜM DİYE BAŞLAMIŞTI... Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, 13 Eylül 2006'da yayımlanmaya başlamış; beş sezon ve 174 bölüm süren dizi, 29 Aralık 2010'da final yaptı. Dizide başlangıçta Ali Rıza Bey'in oğlu Şevket Tekin karakterini canlandıran Caner Kurtaran'ın diziden ayrılmasının ardından rolü Hasan Küçükçetin devraldı. Oyuncu, 2008-2009 sezonunda dahil olduğu yapımda final bölümüne kadar Şevket karakterini canlandırdı. Hasan Küçükçetin, 2025 yılında Sabah gazetesine verdiği röportajda Yaprak Dökümü'ne katılma sürecini anlatmıştı. Küçükçetin, başlangıçta 12 bölüm için kabul ettiği rolü yaklaşık 2,5 yıl boyunca sürdürdüğünü anlatmıştı. Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü'nün yanı sıra Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul gibi televizyon dizilerinde de rol aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.