Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Hasan Şaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

Savcılıktaki ifadesinde emniyet ifadesini tekrar ettiğini belirten Şaş, uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulunmadığını söyledi.

Emniyette şifresini vermeyen Şaş, soruşturmanın aydınlatılması amacıyla şifresini savcılıkta verdi.

Şaş'ın ifadesi şöyle:

"Ben kollukta verdiğim ifademi aynen tekrar ederim. Benim telefon şifrem ***'dur. Pin kodumu hatırlamamaktayım. Telefonumun incelenmesine rızam vardır. Ben herhangi bir şekilde herhangi bir yerde uyuşturucu kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan bir ortamda da bulunmadım.

Telefonumda özel hayatıma ilişkin bilgiler olduğundan dolayı başta şifremi vermek istemedim ancak soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi vererek telefonumun incelenmesini istiyorum. Üzerime atılı uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum."

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra eski futbolcu Hasan Şaş, rapçi Sefo ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun da bulunduğu belirtildi.

Hasan Şaş, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.