Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bazı kişiler hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme iddialarıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu öğrenildi.

HASAN ŞAŞ KİMDİR?

Hasan Şaş, 1976 yılında Adana'da dünyaya geldi. Futbola Adana Demirspor altyapısında başlayan Şaş, kariyerinin ilerleyen döneminde Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray formasıyla uzun yıllar mücadele eden Hasan Şaş, kulübün önemli dönemlerinde kadroda yer aldı. Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen Şaş, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli takımın kadrosunda bulundu.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekiplerde görev alan Hasan Şaş, bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak çalıştı.

18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında Hasan Şaş'ın yanı sıra Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya'nın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.