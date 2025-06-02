Galatasaray’da gündem Osimhen… Sarı kırmızılılarda Nijeryalı yıldızın kalıp kalmayacağı merak konu olurken Hasan Şaş’tan dikkat çekici açıklama geldi.
Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'in Galatasaray'dan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Hasan Şaş yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.
Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon euroyu da ödemek zorunda.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.