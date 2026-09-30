Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda eski milli futbolcu Hasan Şaş ile spor yorumcusu ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da gözaltına alınmıştı.

HASAN ŞAŞ’IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

Eski milli futbolcu Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildi. Şaş’ın saç örneğinde ise kokain ve kodein bulunduğu belirtildi.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU’NUN TESTİ NEGATİF

Gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testi ise negatif çıktı.