Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde, Zeynel Bey Türbesi'nin alt kısmında bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Su kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin 45 yaşındaki Lale Uluç olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda, Uluç'a ait kişisel eşyaların cenazenin bulunduğu noktaya yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirlendi. Lale Uluç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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