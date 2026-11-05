Dünyanın en pahalı kuruyemişleri arasında gösterilen ve Türkiye'de kilosu 3 bin lirayı bulan Brezilya fıstığında hasat dönemi resmen başladı. Ancak bu mahsul tarla veya çiftliklerde değil; yalnızca Amazon’un balta girmemiş vahşi ormanlarında, ölümle burun buruna toplanıyor.

KASK TAKMADAN HASAT EDİLMİYOR

Boyu 50 metreyi aşan ağaçlardaki meyveler bildiğimiz fıstıklara hiç benzemiyor; her biri tam 2 kilogram ağırlığında, taş sertliğinde dev kapsüller halinde olgunlaşıyor. Rüzgârla birlikte onlarca metre yüksekten saatte 80 kilometre hızla yere çakılan bu gülleler doğrudan can alıyor. Bu nedenle toplayıcılar, başlarına çelik kask ve vücutlarına özel koruyucular takmadan ağaçların altına adım bile atamıyor.

ÇİFTLİKTE YETİŞMİYOR, SIRRI TEK BİR ARIDA GİZLİ

Brezilya fıstığını tarlada üretmek imkânsız. Ağacın çiçeklerini sadece vahşi doğada yaşayan dev orkide arıları dölleyebiliyor. Bu arılar olmadan ağaç meyve vermediği için piyasadaki her bir fıstık, kasklı toplayıcılar tarafından vahşi ormandan tek tek elle toplanmak zorunda kalıyor. Ürünün kilosunun 3 bin liraya kadar fırlamasının arkasında da işte bu toplanma zorluğu yatıyor.

TAŞ KAPSÜLÜN İÇİNDEN 24 TANE ÇIKIYOR

Toplanan 2 kiloluk devasa kapsüller palalarla yarıldığında, içinden portakal dilimi gibi dizilmiş 15 ila 24 adet sert kabuklu fıstık çıkıyor. Doğada bu zırhı insan palası dışında kırabilen tek canlı ise çelik çeneli "aguti" kemirgenleri.

2 TANESİ ŞİFA, 3 TANESİ ZEHİR

Brezilya fıstığı yeryüzünün en zengin doğal selenyum deposu. Tek bir tanesi bile günlük ihtiyacın katbekat fazlasını karşılıyor, bağışıklığı zirveye çıkarıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Aşırı mineral yükü nedeniyle günde 2-3 adetten fazlası doğrudan selenyum zehirlenmesine yol açabiliyor. Başa çelik kask takılarak toplanan ve kilosu 3 bin liradan alıcı bulan bu lüks besin, hem toplanırken hem de tüketilirken dünyanın en dikkat gerektiren ürünü olmaya devam ediyor.