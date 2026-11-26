Hasat miktarının azalması üzerine bölgedeki çiftçiler, unutulmaya yüz tutmuş yaklaşık 100 yıllık nektar toplama yöntemine yeniden yöneldi. Hindistan cevizi ağaçlarının henüz açmamış çiçeklerinden elde edilen nektar, çeşitli gıda ürünlerine dönüştürülürken çiftçilere de yeni bir gelir kapısı açtı.

GÜNDE İKİ KEZ AĞAÇLARA TIRMANIYORLAR

Nektar toplamak için günde en az iki kez ağaçlara tırmanan çiftçiler, henüz açmamış çiçeklerin saplarına hafifçe masaj yapıyor ve küçük ahşap tokmaklarla vurarak öz suyun akmasını sağlıyor.

Ardından çiçek sapının ucunda ince bir kesik açılıyor ve damlayan sıvı özel kaplarda biriktiriliyor. Bölgede faaliyet gösteren Sokfarm şirketi, geleneksel yöntemin yeniden yaygınlaşmasına öncülük ederken çiftçilerden temin ettiği nektarı 55-60 derece sıcaklıkta vakum altında yoğunlaştırarak işliyor.

Topraktaki tuzluluk nedeniyle Hindistan cevizleri küçülebiliyor veya olgunlaşmadan dökülebiliyor. Ancak ağaçların bu koşullarda da çiçek açabilmesi, nektar üretiminin sürdürülmesine olanak tanıyor.

ÇİFTÇİLERİN GELİRİ BEŞ KATINA KADAR ÇIKIYOR

Hindistan cevizi çiçeklerinden elde edilen nektar; şeker, şurup, sirke ve çeşitli içeceklerin üretiminde kullanılıyor. Şirketin verilerine göre nektar üretimine geçen çiftçilerin gelirleri, geleneksel Hindistan cevizi yetiştiriciliğine kıyasla üç ila beş katına çıkabiliyor.

Japonya, Almanya, Hollanda, ABD ve Kanada gibi ülkelere de ihraç edilen ürünler sayesinde çiftçiler, verimi düşen ağaçlarını kesmek yerine değerlendirme fırsatı buluyor. Bölgede nektar üretiminin yaygınlaştırılması ve organik üretim alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.