Karadeniz'de üreticilerin günlerdir büyük bir heyecanla beklediği büyük gün geldi çattı. Samsun genelinde 125 bin hektarlık devasa alanda hummalı çalışma resmen başlarken, bahçelere inen çiftçiler bir tanesini bile tarlada bırakmamak için adeta zamanla yarışıyor. Geçen yıl yaşanan don felaketinin izlerini tamamen silen bölgede, açıklanan son verilerle birlikte üretimde adeta rekor kırıldı.

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Şenlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, fındığın bölge için stratejik önemine vurgu yaparak, "Şu an Türkiye genelinde 450 bin civarında üreticimiz bahçelerinde fındık hasadı gerçekleştiriyor. Bir yıl boyunca uğraştılar, her türlü bakımını yaptılar, masraf ettiler. Bugün artık ettikleri masrafın, yaptıkları bakımın karşılığını aldıkları gün, hasat günü. Hasadı burada başlattık. İl genelinde de bu hasat çalışmaları devam ediyor. Samsun'da 125 bin hektar fındık alanı var. Özellikle bu fındık alanının yüzde 90'ı doğu ilçelerimizdeki 5 ilçemizde bulunuyor." dedi.

“115 BİN TON CİVARINDA FINDIK"

Rekoltenin geçen yıla oranla artış gösterdiğini belirten Yılmaz, "Üretimimiz de bu sene geçen seneden daha iyi. Geçen sene özellikle yüksek kesimlerde biraz sıkıntılar olmuştu, don zararı oluşmuştu. Bu sene rekoltemiz geçen senenin de üzerinde. Yaklaşık 115 bin ton civarında fındık bekliyoruz. Üreticilerimiz şu an büyük bir heyecanla bahçelerinde hasat işlemini gerçekleştiriyorlar. Ben bu hasat sezonunun hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİNİN MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK DESTEK

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi adına yürütülen projelere de değinen Yılmaz, "Bu kapsamda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bahçelerinde hasat filesi kullanan üreticilerimize yüzde 70'e varan hibe desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar 151 üreticimiz bu destekten yararlandı. Bu yıl da 97 üreticimiz müracaat yaptı ve dosyalarını oluşturduk, Bakanlığımıza gönderdik. Bu üreticilerimize de desteğimiz olacak. Bundan sonraki süreçte de üreticimizin maliyetini düşürmeye, verimlerini ve gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz." diyerek müjdeli haberi verdi.