Kahramanmaraş'ta tarımsal üretimin önemli değerlerinden biri olan Maraş biberinde hasat dönemi başladı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde tarlaya giren üreticiler, sezonun ürünlerini toplamaya başladı.

MARAŞ BİBERİNE 660 BİN FİDELİK DESTEK

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Maraş biberinin kentin geçmişten bugüne taşıdığı coğrafi işaretli ürünler arasında yer aldığını belirtti. Kahramanmaraş'ın biber yetiştiriciliğinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Görgel, pul biber üretiminde ise kentin ilk sırada bulunduğunu söyledi.

Üretimin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Görgel, "Bu yıl üreticilerimize 660 bin biber fidesini yüzde 100 hibeyle ulaştırdık. Sulama başta olmak üzere tarımsal üretime yönelik farklı desteklerimizle birlikte bu yıl tarıma verdiğimiz destek 150 milyon lirayı aşmış vaziyette" dedi.

Görgel, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin önem taşıdığını vurgulayarak, kentin tarımsal potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla desteklerin artırılarak devam edeceğini kaydetti.

BU YIL 22 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir de Maraş biberinin bölge tarımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bilir, bu sezon üründe yaklaşık 22 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Maraş biberinin kendine özgü aroması ve rayihasıyla ülke genelinde ilgi gördüğünü belirten Bilir, ürünün pul biber, toz biber ve ipek biber şeklinde tüketicilere ulaştığını ifade etti. Coğrafi işaret tesciline sahip Maraş biberinin ihracatta da önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Bilir, ürünün Irak, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeye gönderildiğini söyledi.