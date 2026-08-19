Salçalık domateste üreticinin yaşadığı fiyat sıkıntısı bu sezon da yeniden gündeme geldi. Hasadın başlamasıyla birlikte tarladaki fiyatın beklentilerin altında kalması, çiftçinin maliyetlerini karşılamakta zorlanmasına yol açtı.

Gıda Bülteni'nin haberine göre üreticinin elinde kalan rakam ise kilogram başına yaklaşık 3 TL olarak kaldı.

TARLADA 4,5 TL, ÜRETİCİNİN ELİNDE 3 TL

İzmir’in Torbalı, Tire ve Menemen ilçelerinde başlayan hasat, Bursa Karacabey Ovası’nda da devam ediyor. Üreticiler kilogram başına yaklaşık 6 TL fiyat beklerken serbest piyasada rakamın 4,5 TL’ye kadar gerilediği belirtiliyor. Sözleşmeli üretimde ise fiyatın yaklaşık 5,2 TL seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Gıda Bülteni'nin haberine göre, Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, üreticinin son üç yıldır artan maliyetlerle mücadele ettiğini belirterek mevcut fiyatların üretimi sürdürülebilir olmaktan çıkardığını savundu.

DOMATESİN FİYATI DÜŞÜYOR, MALİYETİ ARTIYOR

Bölgede yapılan hesaplamalara göre salçalık domatesin dekar başına üretim maliyeti yılın ilk aylarında yaklaşık 50 bin TL seviyesindeydi. Dekardan ortalama 10 ton ürün alınırken hasat ve nakliye giderleri de üreticinin kazancını önemli ölçüde azaltıyor.

Tarladan ürünün toplanması kilogram başına yaklaşık 1 TL, fabrikaya taşınması ise mesafeye bağlı olarak 30-40 kuruş ek maliyet oluşturuyor. Böylece domates 4,5 TL’den satılsa bile giderler çıktıktan sonra üreticinin elinde yaklaşık 3 TL kalıyor.

Üreticiler ise “Bugün 3 liraya sakız bile yok" sözleriyle tepki gösteriyor.

TÜKETİCİ FİYATIYLA TARLA FİYATI ARASINDA UÇURUM

Tarlada kilogramı 4,5 TL seviyesine kadar gerileyen salçalık domates, pazarda çok daha yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Ürünün kilogram fiyatının yaklaşık 10-15 TL bandına çıktığı, 18-20 kilogramlık kasaların ise yaklaşık 250 TL’ye satılabildiği belirtiliyor.