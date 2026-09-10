Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyünde yetiştirilen tayfi üzümünde hasat dönemi başladı. Düzenlenen hasat programına Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katılarak üreticilerle bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

27 FARKLI ÜZÜM GEN KAYNAĞI BULUNUYOR

Hasat programında konuşan Vali Kızılkaya, tayfi üzümünün kentin öne çıkan marka değerlerinden biri olduğunu belirtti. Siirt’in iklimi, toprak yapısı ve coğrafi koşullarının bağcılık açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade eden Kızılkaya, "Kentimizde 27 farklı üzüm gen kaynağı bulunmaktadır. 2025 yılı TÜİK verilerine göre 27 bin 956 dekar alanda 45 bin 261 ton üzüm üretimi gerçekleştirilmiş ve Siirt, Türkiye genelinde 9. sırada yer almıştır." dedi.

ÜZÜM SADECE SOFRAYA GİTMİYOR

Kentte yetiştirilen üzümlerin sofralık tüketimin yanı sıra farklı ürünlere de dönüştürüldüğünü belirten Kızılkaya, pekmez, pestil, cevizli sucuk, şıra, üzüm kurusu ve üzüm yaprağı gibi ürünlerle üzümün ekonomik değerinin artırıldığını kaydetti.

KADINLAR ÜRETİMDE DAHA FAZLA YER ALIYOR

Pirinçli köyünde GAP İdaresi finansmanıyla kurulan Siirt Tayfi Üzümü Yaprak Salamura İşleme Tesisi'nin de üretime katkı sunduğunu belirten Kızılkaya, tesiste 7 kadın girişimcinin istihdam edildiğini söyledi.

Tayfi üzümü yapraklarının MAVİT markasıyla ulusal marketlerde satışa sunulduğunu belirten Kızılkaya, ürünlerin Avusturya'ya da ihraç edildiğini ifade etti.

ÜRETİCİYE DESTEK MESAJI

Yerel üretimin katma değerini artıran ve yeni pazarların önünü açan yatırımların önemine dikkat çeken Kızılkaya, üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.