Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yeni zeytin hasat sezonu düzenlenen programla başladı. Edremit Körfezi’nin önemli üretim merkezlerinden Ayvalık’ta zeytinler dalından toplanırken, sezonun ilk zeytinyağı da işletmede sıkıldı. Program kapsamında zeytin hasadının ardından zeytinyağı üretiminin gerçekleştirildiği işletmeye geçildi. Burada yürütülen çalışmalar incelenirken, sezonun ilk sıkımıyla elde edilen zeytinyağı katılımcılara tattırıldı. Üretim süreci ve elde edilen ürünün özellikleri hakkında da bilgi verildi. ÜRETİCİLERE BEREKETLİ HASAT DİLEĞİ Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, kent genelinde tarımsal üretime katkı sunan çiftçilere yeni sezon için bereketli ve kolay bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

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