Silifke genelinde 6 bin 500 dekarda üretilen eriğin hasadı başladı. Baharın habercisi erikler, kalitesine göre kilosu 150 ile 450 lira arasında alıcı buluyor. Paketlenen ürünler, iç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.

BU YIL VERİM DÜŞÜK

Yaklaşık 35 yıldır erik üretim yapan Zeynep Akay, bu yıl yaşanan verimin düşüklüğüne dikkat çekti. Akay, "10 dönümlük arazimizde her yıl yaklaşık 12 ton erik hasat yapıyordu. Ancak bu yıl, kışın soğuk ve sert bir şekilde tutulduğu için sadece 2 ton ürün alabildi. İşçi masrafları de göz önünde bulundurunca bu sezonlar için oldukça zorlandı" dedi.

"TALEP VAR AMA YETERİNCE KARŞILAYAMIYORUZ"

Erik tüccarı Burhan Özgen ise ihracat sürecindeki sıkıntılardan bahsetti. Özgen, "4-5 yıldır erik ticaret yapıyorum. Ancak bu yıl rekolte geçen senenin üçü kadar. İhracat yeni başladı; Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine erik gönderiyoruz. Ancak fiyatlar çok düşük ve karşı taraf daha kaliteli ürün veriyor. Fiyat vermedikleri için zorluk çekiyoruz. Hem biz hem de bu süreçten etkileniyoruz. Talep var ama henüz beklediğinizde karşılayamıyoruz. Umarım gelecekte daha iyi olur" dedi.