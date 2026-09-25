Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova’da susam hasadı başladı. Yalabuk Ovası’ndaki tarlalarda hasat edilen susamlar, kurutulmak üzere demetler halinde dikilerek “gümül” adı verilen kümeler oluşturuyor. Ovada sıralanan yüzlerce gümül, bölgedeki geleneksel üretim yönteminin dikkat çekici görüntülerini oluşturuyor.

Yaz mevsimi boyunca tarlalarda yetiştirilen susamlar, olgunlaşmasının ardından toplanarak kurutma aşamasına geçiriliyor. Demetler halinde hazırlanan bitkiler, güneş altında kurumaları için tarlalara belirli aralıklarla yerleştiriliyor. Uzaktan bakıldığında çadırları andıran gümüller, Yalabuk Ovası’nda farklı bir manzara ortaya çıkarıyor.

ALTIN SARISI RENGİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Gökova’nın geleneksel tarım ürünleri arasında yer alan susam, kendine özgü altın sarısı rengi ve yoğun aromasıyla öne çıkıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan teknik bilgilere göre ürünün yağ oranı yüzde 41,4 ile 44,2 arasında değişirken, doymamış yağ asidi oranı yüzde 80’in üzerine çıkıyor.

Atalık tohumlarla yetiştirilen Gökova susamının geçmiş yıllarda Japonya’ya gönderildiği ve burada suşi ile farklı yemeklerin hazırlanmasında kullanıldığı belirtiliyor. Ula Belediyesi de yöresel ürünü, uluslararası Slow Food hareketinin “Nuh’un Ambarı” envanterinde yer alan değerler arasında tanıtıyor.

GÜMÜLLERDE KURUMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Hasat edilen susam bitkileri demetler halinde dikilerek güneş altında kurumaya bırakılıyor. Bitkilerdeki kapsüllerin tamamen kurumasının ardından silkelenen demetlerden susam taneleri ayrılıyor.

Yalabuk Ovası’nda sıralanan gümüller, Gökova susamının tarladan sofraya uzanan geleneksel üretim sürecindeki önemli aşamalardan birini oluşturuyor.