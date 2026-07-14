Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağının hasat süreci başladı. Şubat ve mart aylarında dikimi yapılan, temmuz ayı ortasına kadar çapalama, ilaçlama ve sulama aşamalarından geçen sarımsaklar tarlalardan sökülüyor.

GECELERİ TARLALARDA NÖBET TUTUYORLAR

Sökümü yapılan sarımsakların raf ömrünün uzaması ve kalitesinin korunması amacıyla, ürünler 15 gün boyunca tarlada açık havada kurumaya bırakılıyor. Ürünün arazide kaldığı bu süre zarfında oluşabilecek hırsızlık riskine karşı üreticiler gece nöbeti tutuyor. Gündüz saatlerinde söküm ve toplama işlerini yürüten çiftçiler, gece saatlerinde ise tarlalarda bekleyerek güvenlik önlemi alıyor.

MALİYET ARTIŞ GÖSTERDİ

Üreticiler; mazot, gübre, ilaç ve işçilik gibi girdi maliyetlerinin yükseldiğini, mevcut tarladan çıkış fiyatlarının ise bu maliyetleri karşılamadığını belirtti. Kuruma sürecinin ardından başlayacak olan toptan satışlar öncesinde piyasada oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı çiftçiler; taban fiyat uygulamasına geçilmesini ve üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturacak bir pazar mekanizmasının kurulmasını talep etti.

TARLADA 15 GÜN KURUTULUYOR

Tarladaki 15 günlük kuruma evresi tamamlandıktan sonra traktörlerle depolara taşınacak olan sarımsaklar, temizlik aşamasına alınıyor. Boyutlarına göre (iri, orta, ufak) 6-7 farklı kalibreye ayrılacak olan tescilli ürünler, tasnif işlemlerinin ardından iç piyasaya sunulmak ve ihraç edilmek üzere lojistik araçlarına yükleniyor.