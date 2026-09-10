Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılan coğrafi işaret tescilli Seymen Kavunu’nda, hasat mesaisi devam ediyor.

Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde yıllardır geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Seymen Kavunu, bölgenin meteorolojik şartları ve üretim yöntemiyle kendine özgü aromasını kazanıyor.

Üreticiler, coğrafi işaretli kavunun en önemli özelliklerinden birinin sıfır sulamayla yetiştirilmesi olduğunu belirtiyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de Seymen Kavunu üretiminde çiftçilere destek veriyor. Ekipler ekim ve hasat dönemlerinde sahada üreticilere yardımcı oluyor.

‘SIFIR SULAMA YAPIYORUZ’

Kavun üretici Serhat Civan, üretimi babadan ve dededen öğrendiklerini belirterek, "Babadan ve dededen bu işi yapmaktayız. Herhalde kavunun içine doğduk. Aslında bizim kavunumuz aromatik bir kavun. Hal değeri biraz daha az, çünkü sıfır sulama yapıyoruz.

Neden Seymen kavunu? Faktörlerden biri aslında meteorolojik şartlar, yaz yağışlarını çok az alıyoruz. Bizim sarı kavunumuz da aslında çok yağışları sevmiyor. Çok sulandığında dahi bu aromatik tadı bulamazsınız.

Tonajı diğer sulanan kavunlardan neredeyse dörtte bir oranında az. Sulasak tonaj daha fazla olabilir ama aromatik yapıyı bozmak istemiyoruz" dedi.

‘YARI KIŞLIK, YARI YAZLIK’

Seymen Kavunu’nun genellikle 4-5 kilogram ağırlığında olduğunu anlatan Civan, “Genelde 4-5 kilo civarında olur, sarı olur. Sarı olmasıyla beraber bazı özellikler yapması gerekir. Burada gösterdiğimiz gibi bu çok güzel bir örnek verebileceğimiz bir kavun çünkü güzel dış çıtırlığını yapmış, altı sararmış, kilosu çok güzel, Seymen kavununa örnek bir kavun. Aslında yarı kışlık, yarı yazlık da diyebiliriz bizim bu kavunumuzla ilgili" diye konuştu.

Üretimde ekim tarihinin de hava koşullarına göre değiştirildiğini söyleyen Civan, “Nisan ayı ekimini bu yakınlarda meteorolojik şartlardan ötürü kaldırdık.

Neredeyse hiç ilaç kullanmaz düzeydeyiz. Kök hastalıklarını ilgili erken ekimden kaldırdık. Mayıs başı bizim için ekim tarihi. Tarlanın verimine ve tarlanın kuvvetine göre 120 gün gibi bir yetişme, 115 olabilir, 125 gibi olabilir, yetişme süresi var" şeklinde konuştu.

‘BEKLEDİKÇE LEZZETLENİR’

Seymen Kavunu’nun diğer kavunlardan ayrılan en önemli özelliklerinden birinin bekletildiğinde lezzetinin artması olduğunu da belirten Civan, “Kestiğinizde diğer kavunlarda aldığın lif yapısı bizim kavunumuzda yoktur, bekledikçe bir tat alır.

Kavunumuzu yok satıyoruz. Yani kargoyla isteyen de var, hale götürmemize de gerek yok. Biz kendimiz buralardan kestikten sonra bunu bu şekilde tutup eve götürüp askı yapabilirsek bu mart sonuna kadar dayandığı yıllar var. Diğer kavunu yerken ağzınızda bir lif olur bekledikçe, bu bizde olmaz. Bizim kavunumuz bekledikçe şerbetlenir ve lezzetlenir" ifadelerini kullandı.

‘COĞRAFİ İŞARET TANINIRLIĞI ARTIRDI’

Çorlu Seymen Kavunu’nun coğrafi işaret almasının ürünün tanınırlığına önemli katkı sağladığını söyleyen Civan, “Tabii coğrafi işaretini aldı. Çok tanınır bir hale geldik. İnsanlar kargoyla kavun ister hale geldiler buradan. Çorlu'dan, misafirliğe gidecek insanlar kavun almadan gidemez hale geldiler. ‘Tadından bilir' diyorum ve herkesin tatmasını istiyorum" dedi.