Ordu’nun Ünye ilçesinde tarım ekonomisine yeni bir soluk getiren cennet hurması için hasat heyecanı başladı. Beylerce Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasat etkinliğiyle birlikte bahçelerde hummalı bir mesai başlarken, ilçedeki üretim kapasitesi ve piyasa rakamları da netlik kazandı.

10 BİN AĞAÇTAN 500 TONLUK DEV REKOLTE BEKLENTİSİ

Bölge tarımının yükselen değeri haline gelen cennet hurması için düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Bahçeye girerek üreticilerle birlikte dalından ürün toplayan protokol üyeleri, yetiştiricilik süreci ve saha çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde ilçe genelinde yaklaşık 10 bin cennet hurması ağacının bulunduğu vurgulanırken, bu sezon toplam 500 tonluk rekolteye ulaşılmasının hedeflendiği açıklandı.

KİLOSU 50 LİRADAN SATILIYOR

Hasat boyunca üreticilerin sahadaki talep ve beklentilerini dinleyen heyet, ürünün Ünye ve bölge ekonomisine sağladığı katma değeri masaya yatırdı. Piyasada kilogramı ortalama 50 TL’den alıcı bulan cennet hurmasının, sağladığı yüksek gelir potansiyeliyle önümüzdeki yıllarda çok daha geniş alanlarda üretilmesinin önünü açtığı ifade edildi.

TAM BİR VİTAMİN VE ANTİOKSİDAN DEPOSU

Hem taze olarak hem de kurutularak tüketilen cennet hurması, yalnızca ekonomik getirisiyle değil insan sağlığına sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. İçerdiği yoğun A ve C vitaminleri sayesinde mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendiren bu meyve, zengin lif yapısıyla sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığını destekliyor. Göz sağlığını koruyan güçlü antioksidanlar barındıran cennet hurması, aynı zamanda potasyum zenginliği sayesinde tansiyonu dengelemeye ve kalp-damar sağlığını korumaya da yardımcı oluyor.