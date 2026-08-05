Lezzeti, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Türkiye'nin 24'üncü ürünü olan Bursa şeftalisinde hasat sezonu başladı. Bursa Ovası'nda yetiştirilen ürünlerde bu yıl verim ve kalite beklentileri karşılanırken, pazardaki durgunluk ve gerileyen alım fiyatları üreticinin yüzünü güldürmedi. Artan üretim maliyetleri nedeniyle çiftçiler, ürünlerini düşük fiyatlardan satmak zorunda kaldıklarını belirterek ihracatın canlandırılmasını talep ediyor.

VERİM YÜKSEK, KAZANÇ DÜŞÜK

İnegöl'ün İsaören Mahallesi'nde Gülaven cinsi şeftalinin hasadına başlanırken, kısa süre içinde Kristalven cinsi ürünlerin de toplanacağı bildirildi. İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, sezonun verim açısından umut verici başladığını ancak üreticinin beklediği fiyatları bulamadığını söyledi.

Ulu, Gülaven cinsi şeftalinin üreticiden çıkış fiyatının 20-25 TL arasında değiştiğini belirterek, yalnızca hasat maliyetinin kilogram başına yaklaşık 5 TL olduğunu ifade etti. Gübre, ilaç, budama ve diğer giderlerle birlikte üretim maliyetinin 20 TL'nin üzerine çıktığını vurgulayan Ulu, yüksek rekoltenin bu yıl üretici için avantaj yerine yük haline geldiğini dile getirdi.

ÜRETİCİ GELECEKTEN ENDİŞELİ

Piyasadaki durgunluğun çiftçiyi zorladığını belirten Erhan Ulu, meyve suyu sanayisinin alım fiyatlarında yaşanan gerilemenin de piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Birkaç gün öncesine kadar 7 TL seviyesinde olan meyve suyluk şeftali fiyatlarının 5 TL'ye kadar düştüğünü aktaran Ulu, ihracatta yaşanan sıkıntıların da üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ulu, "20-25 TL'ye verdiğimiz şeftalide sezonu nasıl kapatacağız, gübre borçlarımızı ve ilaç borçlarımızı nasıl kapatacağız diye daha şimdiden düşünüyoruz" sözleriyle üreticilerin yaşadığı ekonomik baskıyı anlattı.

MEYVE SUYU FABRİKASI ÇAĞRISI

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu ise bu sezon meyve üretiminde rekoltenin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Geçen yıl düşük rekolte nedeniyle fiyatların daha yüksek seyrettiğini hatırlatan Çıbukcu, bu yıl ürün bolluğu ve ihracattaki sorunların fiyatları aşağı çektiğini söyledi.

Bölgede kurulacak bir meyve suyu fabrikasının üretici için önemli bir çözüm olacağını ifade eden Çıbukcu, devlet desteğiyle hayata geçirilecek bir tesisin özellikle ürünün bol olduğu dönemlerde çiftçilerin mağduriyetini azaltabileceğini kaydetti.