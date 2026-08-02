Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayat, Büyükköy ve Küçükköy ovalarında yetiştirilen yerli yayla karpuzları hasat edilerek pazara sunuldu. Ovada geniş bir arazi üzerinde yetiştirilen yerli karpuz, lezzeti ile yoğun ilgi görüyor.

ÜRETİCİDEN 250 TONLUK HASAT BEKLENTİSİ

Bölgede üretim yapan Musa Solak, 120 dönümlük arazide yetiştirdiği karpuzların kilosunu 10 liradan satışa sunduğunu belirtti. Solak, "Bayat, Büyükköy ve Küçükköy ovalarında yetişen karpuz ve kavunu çevre il ve ilçelere de satıyoruz. Özellikle süper marketler meyve reyonları için her yıl bize sipariş veriyor. Yıllardır özenle yetiştirdiğimiz karpuzlarımızın kalitesi oldukça yüksek. Sadece Korkuteli’nde değil, çevre il ve ilçelerde de satış yapıyoruz. Marketlerden de her yıl sipariş alıyoruz" dedi.

TOPTAN TALEPLER İÇ PİYASA İÇİN GERİ ÇEKİLİYOR

Solak, Starburst, Çekirdek ve Odipus çeşitlerinde üretim yaptıklarını belirterek, "Bu yıl karpuzlarımız oldukça verimli oldu. Yaklaşık 120 dönümlük alandan 250 ton civarında ürün bekliyoruz. Ürünlerimizi ağırlıklı olarak Korkuteli ve çevre illerde iç piyasaya sunacağız. Dış piyasadan toptan olarak talep gelmesine rağmen toptan vermeyeceğim, iç piyasada satacağım. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerinden dolayı memnunum. Toptan alım talepleri olmasına rağmen vatandaşın talebini karşılamak için ürünümüzü iç piyasada değerlendireceğiz" diye konuştu.

FARKLI DOKU VE LEZZET ÖNE ÇIKIYOR

Yayla karpuzunun diğer çeşitlerden farklı özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Solak, "Kan kırmızısı rengi, yüksek su oranı ve ağızda dağılan yapısıyla dikkat çekiyor. Lezzetini bereketli topraklardan ve dağlardan gelen kar sularıyla sulanmasından alıyor. Dağlarda eriyen kar karpuzun tat veriyor. Bu karpuzu diğer karpuzlardan ayıran en büyük özellik diğer karpuzları yerken ağzımızda elma, turp gibi bir sertlik oluşurken, yayla karpuzunu yerken ağızda eriyerek, dondurma tadında bir aroma oluşuyor" ifadelerini kullandı.