Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik bölgesinde erik üretimi yapan çiftçi Okan Yıldırım, tarlada oluşan fiyat ile ürünün market rafındaki satış bedeli arasındaki büyük farkı anlattı. Gıda Bülteni'ne konuşan Yıldırım, mevcut fiyatlarla üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirtti.

Bölgede eriğin kilogramının 4 TL civarında alıcı bulduğunu söyleyen Yıldırım, bir işçinin gün boyunca topladığı ürünün dahi yevmiyeyi karşılamadığını ifade etti. Yıldırım, “Bizim bölgede 1 kilo erik fiyatı 4 TL. Bir işçi maksimum 300-400 kilo erik topluyor. Yevmiyesi ise 1500 TL. İşçinin yevmiyesi bile çıkmıyor" dedi.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Üretim maliyetlerinin yükseldiğini ve kaliteli ürün yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Yıldırım, buna rağmen ürünlerin düzenli şekilde alıcı bulamadığını dile getirdi. Yıldırım, "Ben 30 yaşındayım, iyi ürün üretmemiz isteniyor, kaliteli ürün yetiştiriyoruz ama alan yok. Alımlar düzensiz. Fiyat çok aşağıda. 4 TL’nin bile garantisi yok, yarın daha da aşağı düşebilir" ifadelerini kullandı.

TARLA İLE MARKET ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Üreticinin kilogram başına aldığı fiyat ile zincir marketlerdeki satış fiyatı arasındaki farkın oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Biz ilçede 4 TL’ye erik veriyoruz ama zincir marketlerde 59-60 TL civarında. Üretiyoruz ama biz kazanamıyoruz” dedi.