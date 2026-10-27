İtalya’nın elma üretimiyle öne çıkan Val di Non bölgesinde, hasadın bir bölümü eski bir dolomit madeninde saklanıyor. Yer altında kurulan soğuk hava depoları enerji tüketimini azaltırken, elmalar özel bir teleferik sistemiyle taşınıyor. Proje, hem depolama hem de nakliye maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

ELMALAR DAĞIN 300 METRE ALTINDA SAKLANIYOR

Trento ilindeki Val di Non ve Val di Sole vadilerinde elma yetiştiriciliği önemli bir geçim kaynağı. Bölgedeki binlerce aile çiftçisi, 16 kooperatiften oluşan Melinda konsorsiyumu çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Konsorsiyum, hasat edilen elmaları boyut, renk ve kaliteye göre ayırarak paketliyor. Ürünlerin bir kısmı kısa sürede satışa sunulurken kalan bölümü, aylar boyunca tazeliğini koruyabilmesi için depolanıyor. Bu amaçla eski Rio Maggiore dolomit madeninde, yerin yaklaşık 300 metre altında soğuk hava depoları oluşturuldu.

ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 30 AZALIYOR

Yer altındaki kaya yapısı, sıcaklığın daha dengeli kalmasına yardımcı oluyor. Elmalar yaklaşık 1 derece sıcaklıkta ve yüzde 1 oksijen konsantrasyonunda muhafaza ediliyor. Kontrollü koşullar, meyvelerin olgunlaşma sürecini yavaşlatarak daha uzun süre saklanmasını sağlıyor.

Melinda'nın açıklamasına göre yer altı depolama sistemi, geleneksel yer üstü tesislerine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha az enerji tüketiyor.

KAMYONLARIN YERİNİ ELMA TELEFERİĞİ ALDI

Ağustos 2025'te devreye giren Funivia delle Mele adlı teleferik, Predaia'daki işleme tesisini eski madenle birbirine bağlıyor. Yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğundaki hatta 28 yük kabini bulunuyor.

Her kabin üç büyük meyve konteyneri taşıyabilirken sistemin saatlik kapasitesi yaklaşık 138 ton olarak hesaplanıyor. Proje açıklamalarında bu miktar 150 ton olarak belirtiliyor.

İtalyan hükümetine göre teleferiğin yılda yaklaşık 5 bin kamyon seferini ortadan kaldırması bekleniyor. Böylece hem yerel yollardaki trafik yoğunluğunun hem de taşımacılıktan kaynaklanan emisyonların azaltılması amaçlanıyor.