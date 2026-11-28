Sonbaharın sevilen yabani meyvelerinden aluçta hasat dönemi sona yaklaşıyor. Genellikle eylül ayında başlayan ve ekim boyunca yoğun şekilde devam eden aluç hasadı, kasım ayının son günlerinde de bazı bölgelerde sürüyor. İklim koşulları ve yetiştiği bölgenin rakımına bağlı olarak değişen hasat takvimi, aluç toplamak isteyenler için son günlere girildiğine işaret ediyor.

Türkiye'de doğal olarak yetişen aluç ağaçlarının meyveleri, genellikle yaz sonundan itibaren olgunlaşmaya başlıyor. Ağustos sonu ve eylül aylarında ilk meyveler toplanırken, ekim ayı hasadın en yoğun yaşandığı dönem olarak öne çıkıyor. Kasım ayında ise özellikle serin bölgelerde ve yüksek rakımlı alanlarda aluç toplamak mümkün olabiliyor.

Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen bazı bölgelerde aluç hasadı devam edebiliyor. Meyvenin olgunlaşma süresi bölgesel sıcaklıklara, yağışlara ve rakıma göre değişiyor. Bu nedenle aluç toplamak isteyenlerin meyvenin bulunduğu bölgedeki olgunlaşma durumunu dikkate alması gerekiyor.

ALUÇ TOPLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aluç meyveleri olgunlaştığında kırmızı, sarı veya turuncu tonlara bürünebiliyor. Hasat sırasında meyvelerin renk ve olgunluk durumuna dikkat edilmesi önem taşıyor. Özellikle doğal alanlarda yetişen aluçların toplanmasında dikenli dallara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KİLOGRAM FİYATI ŞEHİRDEN ŞEHRE DEĞİŞİYOR

Sonbaharın kısa süreli meyveleri arasında bulunan alıcın fiyatı, kasım ayının son günlerinde de merak ediliyor. Semt pazarlarında satışa sunulan meyvenin kilogram fiyatı, bulunduğu şehre ve satış noktasına göre farklılık gösteriyor.

Kasım ayında yayımlanan yerel pazar haberlerine göre Kütahya'da alıcın kilogramı 100 TL'den, Edirne'de ise 300 TL'den satışa sunuldu. Adıyaman'da ekim ayında fiyatlar 100 ile 150 TL arasında değişirken, farklı şehirlerde daha yüksek fiyatlar da görüldü.