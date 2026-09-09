Muğla’da zeytin ve narenciye üreticileri, artan girdi ve hasat maliyetleri karşısında ürünlerden elde edilen gelirin yetersiz kaldığını belirtiyor. Üreticiler, mevcut fiyatların devam etmesi halinde hasat yapmanın ekonomik açıdan mümkün olmayacağını ve ürünlerin ağaçta bırakılabileceğini ifade ediyor.

Özellikle narenciye sektöründe sezon öncesi yaşanan belirsizlik dikkat çekerken, üreticiler tüccarların bahçelerden alım yapmamasından endişe duyuyor.

NARENCİYEDE ALIM ENDİŞESİ

Bodrum pazarında yıl boyunca taze narenciye suyu satışı yapan Ali Kırkan, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, bu yıl narenciye üreticilerini zorlu bir sezonun beklediğini söyledi.

Kırkan, artan maliyetlerin üreticiyi doğrudan etkilediğini belirterek narenciye ve narın bu sezon yeterli değeri bulamayacağına dikkat çekti.

Kırkan, şunları söyledi: “Biz enflasyondan yüzde yüz etkileniyoruz. Her sene aynı hikaye, aynı masal. Fakat bu sene tehlike şu an kapıda. Narenciye ve nar para etmeyecektir. Şu ana kadar hiçbir tüccar bahçeye gidip de ürünü almadı, ürünün sözünü almadı, bağlantısı yapılmadı. Bu da gösteriyor ki bu sene portakal zaten bahçelerde kaldı. Maliyetler artmışken, narenciye bahçede 10 liraya düştü. Şu an 5 liraya bile alan tüccar yok. Kış geldi, ürün fazla bu sene. Bu durum ürünün bahçede kalacağını gösteriyor.”

Üreticilerin karşı karşıya kaldığı tablo, hasat döneminde ürünlerin dalında kalabileceği endişesini artırıyor. Özellikle artan üretim maliyetleri ile ürünün satış fiyatı arasındaki farkın açılması, üreticinin zarar etme riskini yükseltiyor.

“ZEYTİN AĞAÇTA KALACAK”

Milas’ta zeytin ve zeytinyağı üreticiliği yapan Halil Ilbra da benzer bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirtti. Ilbra, mevcut fiyatların hasat ve işleme giderlerini karşılamadığını ifade ederek üreticinin ekonomik açıdan zorlandığını söyledi.

Ilbra, zeytin rekoltesinin yüksek olduğunu ancak mevcut şartlarda ürünün hasat edilmesinin üretici açısından sürdürülebilir olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Enflasyonu konuşmaya gerek yok. Uçtu, parayı pul etti. Zeytin var, hem de çok zeytin var. Ama zeytin hasat etmeyeceğiz. Sebebine gelince, şu anda yağ 140 lira tüccarda. Bu maliyetlerle, bu fiyatlarla işin maliyeti çok üstünde oluyor. Zaten cebimizde para yok. Zeytin ağaçta kalacak. Enflasyon parayı eritti, pul etti. Ağaçta kalacak, bırakacağız. İşleme şansımız yok.”