Van’ın Çatak ilçesinde arıcılar, yaklaşık 2 bin 700 metre rakımdaki yaylalarda sezonun ilk bal hasadını gerçekleştiriyor. Bu yıl etkili olan yağışların bitki çeşitliliğini artırması ve hava şartlarının üretime elverişli seyretmesi, arıcıların beklentilerini yükseltti.

İlçenin zengin florası ve doğal yapısıyla öne çıkan yüksek kesimlerinde 200 arıcıya ait yaklaşık 40 bin arılı kovanda üretim yapılıyor. Aylar süren hazırlık ve bakım sürecinin ardından kovanlar tek tek açılarak peteklerden bal alınmaya başlandı.

Özenle çıkarılan peteklerdeki bal, süzme ve paketleme işlemlerinden geçirildikten sonra hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki müşterilere gönderilmek üzere hazırlanıyor.

HEDEF 500 TONU AŞMAK

Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Tekin Semo, sezonun üreticiler açısından oldukça olumlu başladığını belirtti. Yağışların bölgedeki bitki örtüsünü zenginleştirdiğini ifade eden Semo, bunun bal üretimine de yansıdığını söyledi.

İlçede yaklaşık 40 bin arılı kovan bulunduğunu belirten Semo, şunları kaydetti: "Bu yıl 500 tonun üzerinde bal bekliyoruz. 200 arıcımız var. Üreticilerimiz balını yurt içindeki pazarların yanı sıra yurt dışına gönderiyor. Anlaşmalı kargolarımız var. Organik bal üretiyoruz. Yaz aylarının başında Kato Dağı eteklerindeydik. Kovanlarımızı iki ay önce Arnos Dağı eteklerine çıkardık. Bu sayede güzel bir bal elde ettik. Balın hasadını yapıyoruz. Valiliğimizin desteğiyle ilçemizde arıcılık daha da gelişti. 40 kişiye, kişi başı 20 arılı kovan verildi. Bunun dağıtımında çalıştık. Projelerden gençler de oldukça faydalandı. Güzel bir gelecek için çalışıyoruz."

50 YILLIK ARICI: BU SEZON VERİMLİ GEÇTİ

Yaklaşık yarım asırdır arıcılıkla uğraşan Aslan Semo da Arnos Dağı eteklerinde bulunan 750 kovanda hasada başlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Üretimini doğal koşullarda sürdürdüğünü belirten Semo, "Bu yılki yağışlardan dolayı verimli bir sezon geçiriyoruz. Bulunduğumuz bölgede herhangi bir tarım ilacı kullanılmıyor. Doğal bir ortamda üretim yapıyoruz. Bu sezon bizim için verimli oldu. Arıcılık zor ama bir o kadar da zevkli bir iş. 50-100 kovanı olan biri, ailesini rahatlıkla geçindirebilir. Daha Çatak'tan bal çıkmadan, birçok yerde 200-300 liraya 'Çatak balı' adıyla satılıyor. Yetkililerden Çatak balına coğrafi işaret alınmasını ve markalaşmasını istiyoruz. Ürünümüz markalaşmadığı sürece üreticilerimiz bu zorluğu yaşamaya devam edecek. Eğer coğrafi işareti olursa üreticimiz daha fazla verim elde eder." diye konuştu.

ARICILARA DEVLET DESTEĞİ

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kentin arıcılık alanında önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Van genelinde yaklaşık 180 bin arı kovanının bulunduğunu belirten Türkmenoğlu, kovanların yaklaşık yüzde 40'ının Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde bulunduğunu söyledi. Verilen desteklerle birlikte bal üretiminin de arttığını aktardı.

Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Tekin Semo'nun genç yaşta arıcılıkla uğraşmasının önemli olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Üniversite mezunu olan kardeşimiz arıcılık yapıyor. Gençlerin bu sektörde mutlaka rol model olmasını tavsiye ediyoruz. Bunun gibi gençlerin çoğalması, büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği veriyoruz. Bal üretiminde olduğu gibi diğer sektörlerde de Tarım ve Orman Bakanlığımızın büyük destekleri var. Bu destekler sayesinde üretimler gerçekleşiyor. Van'da üretilen ballar orijinal ve doğaldır, hiçbir şekilde katkı maddesi içermiyor." ifadelerini kullandı.