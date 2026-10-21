Karabük’ün Eflani ilçesinde kırsal alanlardaki tarla ve konutların çevresine içi boşaltılmış yumurta kabukları asıldı. Uzun sırıklara geçirilerek arazi sınırlarına dikilen kabukların, tarımsal alanları ve yapıları nazardan koruduğuna inanıldığı kaydedildi.

YUMURTA KABUKLARI SIRIKLARA ASILIYOR

İlçeye bağlı yerleşimlerde sürdürülen kadim gelenekte, tüketilen yumurtaların kabukları dikkatle biriktirilerek hazırlanıyor. Hazırlanan kabuklar, ekili arazilerin köşelerine ve bahçe sınırlarına çakılan ahşap sırıklara diziliyor. Yöre sakinleri, ürünlerin bereketini korumak ve arazileri olumsuz dış etkilerden muhafaza etmek amacıyla bu simgesel yöntemi nesillerdir sürdürdüklerini belirtiyor.

GELENEKSEL İNANÇ GÜNÜMÜZDE NASIL SÜRDÜRÜLÜYOR?

Anadolu'nun çeşitli coğrafyalarında rastlanan benzer halk inanışlarının çağdaş bir örneği olarak varlığını koruyan uygulama, tarımsal üretim döngüsüyle paralel şekilde devam ettiriliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, modern tarım uygulamalarının yanı sıra atalarından devraldıkları bu kültürel motifi arazilerinde görsel bir koruma unsuru olarak yaşatmayı sürdürüyor.