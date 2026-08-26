İzmir Ticaret Odasında gerçekleştirilen ağustos ayı meclis toplantısında konuşan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kuru incirde yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezona göre yaklaşık yüzde 20'lik rekolte artışı beklediklerini belirten Kestelli, üretimin 90 bin tonu aşabileceğini söyledi.

Kestelli, "Genel beklenti, bu yıl üretimin 90 bin tonun üzerine çıkması yönünde. Bu, üreticimiz ve sektörümüz açısından önemli bir fırsat. Ancak bizim için asıl mesele yalnızca daha fazla üretmek değil, bu ürünü kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde dünya pazarlarına ulaştırabilmek" dedi.

GIDA GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yüksek üretimin ihracata güçlü şekilde yansıyabilmesi için ürün kalitesinin korunması gerektiğini vurgulayan Kestelli, Avrupa Birliği pazarında gıda güvenliğine yönelik kontrollerin giderek sıkılaştığını hatırlattı.

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bildirimlerinin 2024/25 sezonunda 155'ten 248'e yükseldiğini aktaran Kestelli, özellikle okratoksin bildirimlerindeki artışa dikkat çekti. Okratoksin bildirimlerinin yaklaşık yüzde 280 arttığını, aflatoksin bildirimlerinde ise yüzde 50'ye varan gerileme yaşandığını belirtti.

HASATTAN DEPOLAMAYA KADAR DİKKAT GEREKİYOR

Kuru incirde risklerin yalnızca hasat döneminde ortaya çıkmadığını belirten Kestelli, üretim zincirinin her aşamasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kestelli, "Hasat öncesinden başlayarak toplama, kurutma, ayıklama ve depolama süreçlerinin tamamında daha dikkatli olmamız şart. Çünkü zincirin herhangi bir halkasındaki hata, bütün bir partinin risk altına girmesine neden olabiliyor" diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DE RİSKLERİ ARTIRIYOR

İklim değişikliğinin kuru incir üretiminde karşılaşılan riskleri artırdığına işaret eden Kestelli, üreticiden ihracatçıya kadar sektörün tüm paydaşlarının koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kestelli, "Önümüzde 90 bin tonun üzerinde bir üretim potansiyeli var. Temennimiz, bu bereketli sezonu yalnızca yüksek rekolteyle değil, yüksek kalite, güçlü gıda güvenliği ve sürdürülebilir ihracatla tamamlamak" ifadelerini kullandı.