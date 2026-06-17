Batman’ın Gercüş ilçesinde arkadaşlarına mercimek hasadında yardım eden Salih Kavak, arazide büyük bir çekirge ile karşılaştı. Kavak ve arkadaşları, hasat sırasında fark ettikleri çekirgeyi yakından inceledikten sonra cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

ÇEKİRGENİN ET YEDİĞİ ANLAR KAYDEDİLDİ

Görüntülerde, tarla çalışanlarının yanlarındaki etten küçük bir parça verdikleri çekirgenin bu eti yediği anlar yer aldı. Çekirgeyi bir süre inceleyen grup, canlıyı daha sonra zarar vermeden doğal ortamına geri bıraktı.

TARIMA BİR ZARARI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Yaşanan anları anlatan Salih Kavak, Gercüş'te arkadaşlarına yardım ettiği sırada tarlada dev bir çekirge gördüklerini belirtti. Canlıyı önce ellerine alıp incelediklerini ifade eden Kavak, yere bıraktıklarında yürümeye başlayan çekirgeye et verdiklerini ve canlıyı et yerken görüntülediklerini söyledi. Bu canlıların tarıma bir zararı olmadığını düşündüğünü dile getiren Kavak, oldukça zararsız olduğunu belirttiği çekirgelerin öldürülmemesi yönünde çağrıda bulundu.