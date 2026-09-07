Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Akocak Mahallesi'nde yaklaşık 10 gün önce etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, nohut tarlalarını vurarak rekolteyi tamamen sıfırladı. Tarlalardaki nohut daneleri dolunun şiddetiyle kabuğundan ayrılarak toprağa saçıldı. Sigorta yaptırmış olmalarına rağmen mağduriyetlerinin giderilmediğini belirten üreticiler, bölgenin yüksek rakımlı olması nedeniyle ekim ve biçim döneminin mecburen geç yapıldığını, ancak yetkililerin bunu dikkate almadığını ifade ediyor.

"BİZE SUÇ BULUYORLAR"

Mağdur üreticilerden Emrah Karabel, yüksek girdi maliyetleri altında ezildiklerini belirterek, "Hasat zamanına yakın nohutları dolu vurdu. O yüzden bayağı bir mağduruz. Arazimizin sigortası vardı. İlçe tarım da geldi. Onlar da tespit ettiler. Sigortacılar geldi. Bu sefer sigortacılar, hasat geç yaptığımızdan sigortadan yararlanamayacağız söylendi, bize suç buluyorlar” dedi.

“ÇİFTÇİ OLARAK DESTEK BEKLİYORUZ”

Bizim burada ekin biçiliyor, nohutlar daha yeni biçiliyor diyen Karabel, “Ay çekirdekleri daha biçilmedi, yeşil. O yüzden çok mağduruz köylü olarak. Mazotlar yüksek, tohum yüksek, gübre yüksek. Bu sene çiftçi vallahi çok zor durumda. Köylü olarak çiftçi olarak destek bekliyoruz. Zararlarımızın bir kısmı da olsa karşılanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“10 GÜN ÖNCE KÖYÜMÜZÜ DOLU VURDU”

Bütün yıl emeklerinin çöp olduğunu belirten Çevik, “10 gün önce köyümüzü dolu vurdu, nohutlarımızı. Nohutlarımızdan hiçbir verim alamadık. Tarım ilçeden, TARSİM’den geldiler. 'Biz hiçbir şey yapamayız' dediler, gittiler. Tohumumuzu bile alamadık. O kadar tohumumuz, eziyetimiz, mazotumuz hep boşa gitti. Emeklerimiz hep zayi oldu. Mağduruz. Çiftçilik artık bitti, hiçbir yerden bir netice alamadığımız için çiftçilikten soğuduk” açıklamasında bulundu.

“EKTİĞİMİZ TOHUMU MASRAFI DA KURTARMAZ”

Tarlasını artık biçtirmekten bile vazgeçtiğini söyleyen Ramazan Karabel, “İlçe tarımından geldiler, baktılar. Nohut hep yere serili. Adam kendi de diyor; ‘Bundan bir şey çıkmaz ama yine de geldik.’ Ne yapacağız bilmiyorum artık. Vallahi biçtirmeye hiç niyetim yok, motorun arkasında da kazayağı takılı zaten. Mecbur süreceğiz o şekilde. Tohum da çıkmaz. Ektiğimiz tohumu da masrafını da kurtarmaz. İlçe tarımından gelen böyle diyor. Devlet büyüklerimizden desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

"BİÇTİĞİM NOHUT BİÇERDÖVER PARASINI KARŞILAMIYOR"

Akar yakıt maliyetlerinin de arttığını belirten biçerdöver operatörü Can Güney, “Daha önceden 200-210 liraya biçiyorduk. 220 liraya engebeli arazilerde çalışıyorduk. Şu anda biçtiğim nohut biçerdöverin parasını karşılamıyor. Sabahtan beri 60 dekar yer biçtik. Bir ton yok biçtiğimiz. Bir ton nohut. Nasıl olacak bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“VURUYORLAR ÇİFTÇİNİN SIRTINA”

Bir daha üretim yapmayacaklarını belirten Gökhan Karabelli ise, “Tarım arazilerimizi dolu vurdu. Gerek ilçe tarım gerek tarım sigortalarına başvurduk. Başvurularımızı dilekçelerimizi yazdık. Allah'a şükür bir ses yok kimsede. Bir gayret yok. Hani derler ya ‘vuruyorlar abalının sırtına’, vuruyorlar çiftçinin sırtına. Gerçekten olmaz, bu kadar da olmaz” dedi.

“GELECEK YIL BİR DAHA EKMEYECEĞİM"

Sorgun Eymir Akocak Mahallesi'nde benim yaşıtımda genç olarak ben varım diyen Karabelli, “Şu maliyette ya da bu girdilerle, bu çıktılarla gelecek dönemlerde ben de yapmamayı düşünüyorum. Bu girdi çıktılar nasıl olacak? Mazot 90 lira olmuş, gübre 40 bin lira olmuş. Bu maliyetlerle hiçbir şekilde kurtarma şansımız yok. Nasıl olacak gerçekten? Düşünceli bir durum, gerçekten düşünüyorum” açıklamasında bulundu.