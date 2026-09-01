Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili bölgesinde kavun ve karpuz hasadı tüm hızıyla sürerken, tarladaki üretici ile market rafı arasındaki uçuruma çiftçiler tepki gösterdi. Süleymanlı köyünde üretim yapan kavun yetiştiricisi Çelebi Şahin, tüccar ve marketlerin hiçbir emek harcamadan üreticiden daha fazla kazandığını belirterek, “Ürün elimizde kalıyor, tarlada yanıyor” açıklamasında bulundu.

18 BİN LİRA MALİYETİ VAR

Yüksek girdi maliyetlerinden dert yanan üretici Çelebi Şahin, sadece bir paket tohumu 10 bin liraya aldıklarını ve tek bir dönümün toplam masrafının 18 bin lirayı çıktığını vurguladı. Devasa fiyat uçurumu karşısında uzmanlar da ses yükseltti. Üreticinin borç bataklığına sürüklendiğini belirten uzmanlar, çiftçilere "Maliyetini bile karşılamayan, sizi zarara sokan ürünleri bu yıl sakın yeniden ekmeyin" uyarısında bulunarak tarımsal üretimde acil planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

GÜNLÜK BİN 500 LİRA YEVMİYE İLE ÇALIŞIYORLAR

Tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri de artan yaşam maliyetlerinden isyan ederken, Şanlıurfa Siverek’ten ailesiyle birlikte Yozgat’a gelen Esra Ateşbay, günlük 1.500 lira yevmiye ile çalıştıklarını söyledi.10 kişilik ailede sadece 5 kişinin çalışabildiğini aktaran Ateşbay, çadırlarda zorlu şartlar altında geçim mücadelesi verdiklerini belirtti.

‘ÜRÜN TARLADA YANIYOR’

Tarlada fiyat istikrarsızlığı yaşandığını belirten Şahin, "Maliyetler çok yüksek. Tarlada kavun 10 ila 13 lira arasında gidiyor, bu fiyat ancak işçilik masrafını kurtarıyor. Marketlerde ise aynı kavun 20 ile 30 lira arasında satılıyor. Market bizden 10 liraya alıp 30 liraya satıyor, bizden fazla kazanıyor. Devletimizden her bölgede bir kooperatif kurmasını ve fiyat sabitlemesi yapmasını istiyoruz. Ürün elimizde kalıyor, tarlada yanıyor” dedi.

‘CAN KIZ’ İLK KEZ DENENDİ

Tuzlu ve kumsal toprak yapısıyla öne çıkan bölgede bu yıl ilk kez "Can kız" adı verilen özel bir kavun çeşidini yetiştirdiklerini belirten Şahin, ürünün tamamen gübresiz ve hormonsuz olduğunu açıkladı. Toprak yapısı sayesinde aynı cins kavunların diğer bölgelerdeki ürünlere kıyasla çok daha lezzetli ve tatlı olduğunu vurguladı.