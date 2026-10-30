Mersin'de mandalina hasadı başlamasına rağmen üreticiler beklediği kazancı elde edemedi. Geçen yıl 6-8 liradan satılan mandalinanın bahçe fiyatı bu yıl 3-5 liraya kadar gerilerken, satış yapamayan üreticiler ürünlerini ağaçta bırakmaya başladı. Düşük fiyatlar nedeniyle bazı üreticiler mandalina ağaçlarını sökmeyi düşünüyor. FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE GERİLEDİ Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde mandalina hasadı başladı. Bahçelerde meyve bolluğu yaşanmasına rağmen üreticiler, artan maliyetler ve düşen satış fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Mersin Objektif Haber'in aktardığı bilgilere göre, geçen yıl kilogramı bahçeden 6-8 liraya satılan mandalina, bu yıl 3-5 lira arasında alıcı buluyor. Üreticiler, fiyatlardaki düşüşün kazançlarını önemli ölçüde azalttığını belirtiyor. MANDALİNALAR AĞAÇLARDA KALDI Hasat sezonunun başlamasına rağmen bahçelerde beklenen satış hareketliliği yaşanmıyor. Ürünlerini istedikleri fiyatlardan satamayan üreticiler, mandalinaların bir bölümünü ağaçlarda bırakmak zorunda kalıyor. Artan üretim giderleri karşısında satış fiyatlarının yetersiz kaldığını belirten üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ediyor. ÜRETİCİ AĞAÇLARI SÖKMEYİ DÜŞÜNÜYOR Düşük fiyatlar nedeniyle üretimi sürdürmenin giderek zorlaştığını dile getiren bazı üreticiler, mevcut koşulların devam etmesi halinde mandalina ağaçlarını sökmeyi gündemlerine aldı. Bahçelerdeki ürün bolluğunun kazanca dönüşmemesi, üreticilerin gelecek sezonlara ilişkin kaygılarını artırıyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.