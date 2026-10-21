Aydın’ın Nazilli ilçesinde üreticiler, artan tarımsal girdi maliyetleri karşısında gelir elde etmekte zorlanıyor. Pamuktan nara kadar birçok üründe benzer sorunlar yaşanırken çiftçiler, satış fiyatlarının üretim giderlerini karşılamadığını belirtiyor.

MAZOT 100 LİRAYA ÇIKTI, PAMUK FİYATI GERİDE KALDI

Nazilli’de pamuk ve nar üreticiliği yapan, geçmişte Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanlığı görevini yürüten Mesut Yörükoğlu, üreticilerin yıllardır aynı sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Geçen yıl pamuğun 24-25 liradan satıldığını, mazotun litre fiyatının yaklaşık 30 lira olduğunu hatırlatan Yörükoğlu, bu yıl pamuk fiyatının 35-40 lira seviyesine çıkmasına karşın mazotun 100 liraya ulaştığını belirtti. Dönüm başına ilaç giderinin de 50 liradan 100 liraya yükseldiğini ifade eden Yörükoğlu, maliyetlerdeki artışın üreticinin kazancını erittiğini vurguladı.

“ÇİFTÇİNİN DİLİNDE TÜY BİTTİ”

Pamuk üretiminin Nazilli ekonomisinde geçmişte önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yörükoğlu, artan maliyetler nedeniyle üreticilerin pamuk ekiminden uzaklaştığını söyledi. Eskiden hasat döneminde ilçe ekonomisinin canlandığını ifade eden Yörükoğlu, bugün çiftçinin ürününden ne kadar kazanacağını öngöremediğini dile getirdi.

Yörükoğlu, yıllardır aynı sorunları anlattıklarını belirterek, “Sekiz-on yıl önce dile getirdiğimiz meseleleri bugün yine konuşuyoruz. Böyle bir çözümsüzlük ortamı olabilir mi? Çiftçinin dilinde tüy bitti, anlata anlata bitiremedik” diye konuştu.

GİRDİ DESTEĞİ VE TABAN FİYAT TALEBİ

Üreticinin önünü görebilmesi için taban fiyatların ekim döneminden önce açıklanmasını isteyen Yörükoğlu, mazot, gübre ve ilaç desteklerinin üretim miktarı dikkate alınarak verilmesini önerdi. Çiftçinin gerçek giderlerini karşılayacak bir destek sistemine ihtiyaç olduğunu belirten Yörükoğlu, aksi halde üretimin sürdürülebilirliğinin daha da zorlaşacağını ifade etti.